Eskişehir'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

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Eskişehir'de hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, E.U. yönetimindeki 26 AHA 410 plakalı motosiklet ile A.A. idaresindeki 09 YR 747 hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet kullanılamaz hale gelirken, sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı sürücü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı