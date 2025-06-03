Eskişehir'de Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Eskişehir'de Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında yapılan toplantıda, Kurban Bayramı tedbirleri, okul güvenliği, uyuşturucu ile mücadele, trafik güvenliği ve genel asayiş konuları görüşüldü.

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy Başkanlığında ilgili kurum yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla alınan tedbirler, ildeki okulların güvenliği, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele, karayolu trafik güvenliği, İl Göç Müdürlüğü çalışmaları ile genel güvenlik ve asayişi etkileyen konuları değerlendirildi. İlgili kurum yöneticileri, kendi alanlarında yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler hakkında sunumlar yaptı. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak mevcut durum değerlendirilip gelecekte yapılacak çalışmalar planlandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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