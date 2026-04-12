Gürültülü egzoz kullanan motosikletliye 16 bin 329 TL ceza

Eskişehir'de gürültülü egzoz kullanımı sebebiyle bir motosikletliye 16 bin 329 TL para cezası yazıldı.

Odunpazar ilçesi İstiklal Mahallesi Şair Fuzuli Caddesi'nde uygulama yapan trafik polisleri, seyir halindeki bir motosikletten gelen gürültüyü fark etti. Durdurulan motosiklette ekiplerce yapılan teknik incelemede, egzoz sisteminin standartlara aykırı olduğu ve toplum huzurunu bozacak derecede ses çıkardığı tespit edildi. Sürücü F.E.'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "mevzuata aykırı egzoz kullanımı" maddesi uyarınca 16 bin 329 TL idari para cezası kesildi.

Cezai işlemin ardından F.E. isimli sürücünün kullandığı motosiklet, trafikten men edilerek çekici yardımıyla otoparka çekildi. - ESKİŞEHİR

