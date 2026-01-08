Haberler

Eskişehir'de 187 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda jandarma ekipleri, yasa dışı olarak temin edilen 187 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 187 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirirken, 1 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, şüpheli bir şahsın yasa dışı yollardan temin ettiği faturasız, bandrolsüz ve hologramsız gümrük kaçağı sigaraları haksız kazanç elde etmek maksadıyla piyasaya süreceği bilgisi alındı. Odunpazarı ilçesinde olduğu tespit edilen şüpheli şahsın aracında ekiplerce arama yapıldı. Aramada, 187 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında ise soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi

Nokta operasyon sürüyor! 142 bin kişi tahliye edildi, ölü sayısı arttı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

En düşük emekli aylığı için kanun teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili önemli gelişme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
Guendouzi transferi sonrası ortalık karıştı! Başkana istifa çağrısı

Guendouzi transferi sonrası ortalık karıştı! Başkana istifa çağrısı
Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı

Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı
En düşük emekli aylığı için kanun teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili önemli gelişme
Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor

Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler şaşıp kalıyor
Galatasaray'a dev gelir! Bu kez transferden de değil

Galatasaray'a dev gelir! Bu kez transferden de değil