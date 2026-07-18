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Gövdesi dökülürken motoru çalışan araç ilginç görüntü oluşturdu

Gövdesi dökülürken motoru çalışan araç ilginç görüntü oluşturdu
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Eskişehir Muttalip Yolu'nda gövdesi dökülmüş, kapısı kapanmayan ve bagajı açık bir otomobilin motoru çalışarak yürümeye devam etmesi görenleri hayrete düşürdü.

Eskişehir'de gövdesi dökülürken motoru çalışan ve hala yürür vaziyette olan araç, görenleri hayrete düşürdü.

Muttalip Yolu'nda adeta hurda gibi görünen eski model bir otomobil, çevredekilerin gözüne çarptı. Gövdesi dökülürken motoru çalışan otomobilin hala yürür vaziyette olduğu, sol arka kapısının tam kapanmadığı ve bagajının açık olduğu görüldü. Ortaya çıkan ilginç görüntü, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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