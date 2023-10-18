Eskişehir'de bir binanın 3. katından atılarak ölümüne neden olan Gökhan Kısacık'ın darp edilmesi ve gasp suçunu işleyen zanlılara ceza verildi. Mahkeme, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve diğer suçlardan hapis cezaları verdi.

Eskişehir'de Gökhan Kısacık'ın ölümüne neden olan zanlılara ceza yağdı

Eskişehir'de 26 yaşındaki Gökhan Kısacık'ı darp ettikten sonra bir binanın 3'üncü katından atarak ölümüne neden olan, 60 yaşındaki Sırrı S.'ye yönelik ise darp ve gasp suçunu işleyen 1'i kadın 3 zanlıya ceza yağdı.

28 Haziran 2022'de İstiklal Mahallesi Demirciler Sokak'ta meydana gelen olayda, bir binanın 3'üncü katında Sırrı S. (60) ve Gökhan Kısacık (26) ile Mesut T., Mert Ali E. ve Emine Gül B. arasında 'alacak verecek' meselesinden tartışma çıktı. Büyüyerek kavgaya dönüşen tartışma sonucunda Gökhan Kısacık ve Sırrı S., darp edildi. Darp edildikten sonra 3'üncü kattan aşağı atılan Gökhan Kısacık, hayatını kaybetti.

Olayın ardında kaçan Mesut T., Mert Ali E. ve Emine Gül B., İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar celsesinde tutuklu sanıklar Mesut T., Mert Ali E. ve Emine Gül B. mahkeme salonunda hazır edildi. Duruşmaya hayatını kaybeden Gökhan Kısacık'ın annesi Nuran Kısacık ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında tutuklu sanıklar hakkında Gökhan Kısacık'ı 'kasten öldürmek', Sırrı S.'yi ise öldüresiye darp ettikleri ve telefonunu gasp ettikleri iddiasıyla 'kasten öldürmeye teşebbüs ve yağma' suçlarından ceza verilmesini talep etti. Gökhan Kısacık'ın annesi Nuran Kısacık ise mahkeme heyetine yaptığı konuşmada, "Mahkemeden tek isteğim adaletin yerini bulmasıdır" dedi.

"Ben Gökhan'a sadece 1 tane yumruk attım"

Mahkeme heyeti kararını açıklamadan önce sanıklara son sözlerini sordu. Gökhan Kısacık'a sadece 1 tane yumruk attığını söyleyen tutuklu sanık Mesut T., "Başka bir şey yapmadım. Adli tıp raporunda maktulden alınan genotip örneğinde sadece benim genotipimin karışım halinde bulunması bu sebeple olabilir. Ben olaydan 45 dakika sonra yakalandım. Diğer sanıklar olaydan 1 gün sonra yakalandılar. Bu süre içerisinde vücutlarını temizlemiş olabilirler" dedi.

"Tesadüfen oradaydım"

Diğer tutuklu sanık Emine Gül B. karar öncesi son sözünde, "Ben olaya kesinlikle katılmak istemedim. Olayın olduğu ortamda tesadüfen bulundum. Beraatımı ve tahliyemi talep ederim" ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık Mert Ali E. ise diyecek bir şeyinin bulunmadığını belirtti.

Sanıklara ceza yağdı

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların 3'ü hakkında da 'Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karar verdi. Olayda darp edilerek yaralanan Sırrı S.'ye yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanan sanıklara ayrı ayrı 'kasten yaralama' suçundan 4'er yıl hapis cezası verildi. Ayrıca sanıklar Mert Ali E. ve Emine Gül B. hakkında, Sırrı S.'nin telefonunu gasp ettikleri gerekçesiyle 'yağma' suçundan 8'er yıl hapis cezasına hükmedildi. Diğer sanık Mesut T. ise 'yağma' suçundan etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. - ESKİŞEHİR