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Eskişehir’de giyim mağazasının çatısında yangın çıktı

Eskişehir’de giyim mağazasının çatısında yangın çıktı
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Eskişehir’de bir giyim mağazasının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Eskişehir'de bir giyim mağazasının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi İki Eylül Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerindeki 4 katlı bir giyim mağazasının çatısında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, muhtemel bir kaza yaşanmaması amacıyla çevrede güvenlik tedbirleri aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü. Çatıda soğutma çalışmaları devam ederken, yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesine yönelik inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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