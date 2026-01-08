Gıda ve yem denetimlerinde 694 bin TL ceza kesildi

Eskişehir'de son 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen gıda ve yem denetimleri sonucunda toplam 694 bin 948 TL ceza yazıldı.

Eskişehir Valiliği, "Tüketici Sağlığının Korunması ve Güvenilir Gıda Arzı Haftalık Denetim Raporu"nu yayınladı. Paylaşılan bilgiye göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-07 Ocak 2026 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce 155 risk esaslı gıda ve yem işletme denetimi, 2 numune alımı, 29 ithalat ile 81 ihracat işlemleri gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda toplam 5 idari yaptırım uygulandığı, 694 bin 948 TL ceza yazıldığı, 1 imha ve 2 toplatma kararı alındığı belirtildi. - ESKİŞEHİR