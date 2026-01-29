Haberler

Gıda ve yem denetimlerinde 2 milyon 121 bin TL ceza kesildi

Güncelleme:
Eskişehir'de gerçekleştirilen gıda ve yem denetimleri sonucunda toplam 2 milyon 121 bin 810 TL ceza kesildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ocak ayında 689 denetim yaparken, 25 idari yaptırım ve 12 imha kararı aldı.

Eskişehir'de son 1 ay içerisinde gerçekleştirilen gıda ve yem denetimleri sonucunda toplam 2 milyon 121 bin 810 TL ceza yazıldı.

Eskişehir Valiliği, 'Tüketici Sağlığının Korunması ve Güvenilir Gıda Arzı Haftalık Denetim Raporu'nu yayınladı. Paylaşılan bilgiye göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerince ocak ayı boyunda çalışma yapıldı. Ekiplerce 689 risk esaslı gıda ve yem işletme denetimi, 36 numune alımı, 160 ithalat ile 641 ihracat işlemleri gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda toplam 25 idari yaptırım uygulandığı, 2 milyon 121 bin 810 TL ceza yazıldığı, 12 imha ve 3 toplatma kararı alındığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
