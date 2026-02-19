Gıda ve yem denetimlerinde 396 bin TL ceza kesildi

Eskişehir'de son 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen gıda ve yem denetimleri sonucunda toplam 396 bin 417 TL ceza yazıldı.

Eskişehir Valiliği, 'Tüketici Sağlığının Korunması ve Güvenilir Gıda Arzı Haftalık Denetim Raporu'nu yayınladı. Paylaşılan bilgiye göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerince 12-18 Şubat 2026 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce 290 risk esaslı gıda ve yem işletme denetimi, 27 numune alımı, 50 ithalat ile 205 ihracat işlemleri gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda toplam 2 idari yaptırım uygulandığı, 396 bin 417 TL ceza yazıldığı, 1 imha ve 1 faaliyet durdurma kararı alındığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı