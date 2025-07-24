Eskişehir'de Gece Yangını: Maddi Hasar, Yaralı Yok

Eskişehir'de Gece Yangını: Maddi Hasar, Yaralı Yok
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Eskişehir İhsaniye Mahallesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda ölen veya yaralanan yok, polis ekipleri inceleme başlattı.

Eskişehir'de gece saatlerinde çıkan ve mahallelinin sokağa dökülmesine sebep olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde İhsaniye Mahallesi'nde Gazi Yakup Satar Caddesi ile Kubilay Sokak'ın kesişiminde bulunan bölgede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir binada henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden bazı vatandaşlar sokağa çıktı, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Maddi hasarla atlatılan olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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