Eskişehir'de Gece Saatlerinde 10 Araçta Sabaya Zarar Verildi

Eskişehir'de kimliği belirsiz bir şahıs, gece 10 aracın sileceklerini kırdı. Başlarına gelen talihsiz olayı İHA muhabirlerinden öğrenen mahalle sakinleri duruma isyan etti.

Olay, dün gece saat 01.51'de Ömerağa Mahallesi Yardım Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği bilinmeyen bir şahıs aynı sokaktaki 10 aracın cam sileceklerini tek tek kırdı. Durumdan habersiz olan araç sahipleri, başlarına gelen talihsiz olayı konuyla ilgili haber çalışması yapmak üzere kendilerine ulaşan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerinden öğrendi. Evlerinden çıkarak araçlarında oluşan hasarı inceleyen araç sahipleri, başlarına gelen duruma anlam veremedi. Bölge sakinleri, daha önce benzer bir durum yaşamadıklarını ancak aynı şahsın araçlarına tekrar zarar vermesinden endişelendiklerini belirtti. Şahsın araçların cam sileceklerini kırdığı anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

"Yaşanandan benim haberim yok, siz nereden duydunuz onu da bilmiyorum"

Başına gelen talihsiz olayı aracının camına yapıştırdığı telefon numarası üzerinden kendisine ulaşan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerinden öğrenen Mehmet Horus, "Valla haberim yok. Az önce uyuyordum, siz aradınız. Geldim, şok oldum. Siz aramasanız benim bilgim yoktu yani. Bu arada size de teşekkür ederim. Siz nereden duydunuz, onu da bilmiyorum. Yani bir insan bunu niye, niçin yapar anlamadım. Ne zevk alır? İlk defa başımıza geliyor. Maddi hasarımız var, sileceğin biri gitmiş. Buna şükür diyeceğiz artık, yapacak bir şey yok. Artık Allah ıslah etsin, ne diyeyim. Psikolojisi değişik bir durumda herhalde" dedi.

"Gece gelip 10 aracın sileceklerini baştan başa kırmışlar, zarar vermişler"

Aracının silecekleri kırılan Mustafa Şafak ise, "Gece gelip 10 aracın sileceklerini baştan başa kırmışlar, zarar vermişler, benimkini de kırmışlar. Kim olduğunu bilemiyoruz. Düşmanımız ya da kavga ettiğimiz bir kimse yok, keyfi kırmışlar. Benim sileceğimi kökten koparmışlar, bazılarının sadece ucunu kırıp geçmişler. Bu hem günah hem de çok ayıp. Böyle şeyler uygun değil" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR