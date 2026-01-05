Açık cezaevinden firar eden şahıs yakalandı

Eskişehir'de 7 yıl hapis cezası bulunan ve açık cezaevinden firar eden şahıs, polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre; S.A. (38) isimli erkek şahıs, tutuklu olarak bulunduğu Eskişehir 2 Nolu Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar etti. Cezaevinden kaçan şahsın yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanan şahıs, bugün adliyeye sevk edildi. Şahsın, 'Uyuşturucu Satın Almak, Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan 7 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR