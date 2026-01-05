Haberler

Açık cezaevinden firar eden şahıs yakalandı

Açık cezaevinden firar eden şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de açık cezaevinden firar eden S.A. (38) isimli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. S.A.'nın uyuşturucu suçundan 7 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Eskişehir'de 7 yıl hapis cezası bulunan ve açık cezaevinden firar eden şahıs, polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre; S.A. (38) isimli erkek şahıs, tutuklu olarak bulunduğu Eskişehir 2 Nolu Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar etti. Cezaevinden kaçan şahsın yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanan şahıs, bugün adliyeye sevk edildi. Şahsın, 'Uyuşturucu Satın Almak, Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan 7 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

İşte memur ve emeklinin zam oranı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

En düşük emekli maaşında rakam netleşti

En düşük emekli maaşında rakam netleşti
Görüntüsü ortaya çıktı: Bedri Usta'nın fiyatları Ali Koç'u bile isyan ettirmiş

Bedri Usta'nın fiyatları Ali Koç'u bile isyan ettirmiş
Ankara'da alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor

Alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor
İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif

"Tamam" derse formayı giyecek! İrfan Can'a sürpriz teklif
En düşük emekli maaşında rakam netleşti

En düşük emekli maaşında rakam netleşti
Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Doğukan Güngör ve fenomen Burak Altındağ gözaltına alındı

Soruşturma derinleşiyor! 2 ünlü isim gözaltına alındı
Maduro sonrası koltuğu devralmıştı! Trump'ın tehdit ettiği Rodriguez'den sürpriz hamle

Trump'ın tehdit ettiği geçici devlet başkanından sürpriz hamle