Motosikleti çalan zanlı cezavi firarisi çıktı

Eskişehir'de 37 yıl 1 ay 29 gün hapis cezası olan ve 1 hafta önce cezaevinden firar edip motosiklet hırsızlığı yapan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde park halindeki bir motosiklet çalındı. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda, 37 yıl 1 ay 29 gün hapis cezası olduğu ve 1 hafta önce cezaevinden firar ettiği tespit edilen şüpheli yapılan operasyonla yakalandı. Çalınan motosiklet ise Tepebaşı İlçesi'nde bulunarak muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR