Eskişehir'de Fabrikada Makinaya Sıkışan İşçi Ağır Yaralandı

Eskişehir'de çalıştığı fabrikada makinaya sıkışan işçi ağır yaralandı.

Olay, 75. Yıl OSB Mahallesi, 25. Cadde üzerinde faaliyet gösteren bir metal ve plastik parça üretimi yapan fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.G. isimli işçi çalıştığı makinaya sıkıştı. Çalışma arkadaşlarının feci bir şekilde sıkıştığını gören diğer işçiler, durumu 112 Acil Çarı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan K.G., Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla alakalı inceleme başlattı.

Öte yandan, yaşadıkları şoku atlatamayan işçinin bazı mesai arkadaşları gözyaşı döktü. - ESKİŞEHİR