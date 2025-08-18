Eskişehir'de Fabrikada Makinaya Sıkışan İşçi Ağır Yaralandı

Eskişehir'deki bir metal ve plastik parça üretim fabrikasında çalışan K.G. isimli işçi, çalıştığı makinaya sıkışarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan işçi hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, 75. Yıl OSB Mahallesi, 25. Cadde üzerinde faaliyet gösteren bir metal ve plastik parça üretimi yapan fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.G. isimli işçi çalıştığı makinaya sıkıştı. Çalışma arkadaşlarının feci bir şekilde sıkıştığını gören diğer işçiler, durumu 112 Acil Çarı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan K.G., Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla alakalı inceleme başlattı.

Öte yandan, yaşadıkları şoku atlatamayan işçinin bazı mesai arkadaşları gözyaşı döktü. - ESKİŞEHİR

