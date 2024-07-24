Eskişehir'de Evden Hırsızlık ve Dolandırıcılık Konusunda Vatandaşlara Bilgilendirme Yapıldı

Eskişehir'de polis ekiplerince evden hırsızlık ve dolandırıcılık konularıyla ilgili 270 vatandaş yüz yüze bilgilendirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince suç oluşmadan önce önleyici polislik kapsamında bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Bu kapsamda özellikle evden hırsızlık ve dolandırıcılık konularıyla ilgili vatandaşlar bilinçlendirmek amacıyla Bahçelievler ve Yenibağlar Mahallelerinde polis ekiplerince semt pazarında stant çalışması yapılırken, 270 vatandaş yüz yüze bilgilendirildi.

Bilgilendirme faaliyetleri esnasında hırsızlık olaylarına karşı basit güvenlik tedbirleri ve dolandırıcılık konulu 300 adet broşür dağıtıldı, pazar alanlarında bulunan 30 esnafa ziyareti gerçekleştirilerek güvenlik konusunda farkındalık oluşturuldu. - ESKİŞEHİR