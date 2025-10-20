Eskişehir'de Eşinin Evinin Camına Tüfekle Ateş Eden Şahıs Tutuklandı
Eskişehir'de küs olduğu eşinin oturduğu binaya tüfekle ateş eden B.Y., aynı gün polise yakalanarak adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
Olay, dün Erenköy Mahallesi Sevinç Caddesi'nde meydana geldi. Küs olduğu eşinin oturduğu evin camına tüfekle 2 el ateş edip kaçan B.Y. isimli şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Motorize Yunus Timleri tarafından aynı gün Şarhöyük Mahallesi'nde yakalandı. Bugün adliyeye sevk edilen şahsın çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa