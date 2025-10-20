Haberler

Eskişehir'de Eşinin Evinin Camına Tüfekle Ateş Eden Şahıs Tutuklandı

Eskişehir'de küs olduğu eşinin oturduğu binaya tüfekle ateş eden B.Y., aynı gün polise yakalanarak adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Eskişehir'de küs olduğu eşinin oturduğu binaya tüfekle 2 el ateş edip kaçan ve aynı gün yakalanan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Olay, dün Erenköy Mahallesi Sevinç Caddesi'nde meydana geldi. Küs olduğu eşinin oturduğu evin camına tüfekle 2 el ateş edip kaçan B.Y. isimli şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Motorize Yunus Timleri tarafından aynı gün Şarhöyük Mahallesi'nde yakalandı. Bugün adliyeye sevk edilen şahsın çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
