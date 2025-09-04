Haberler

Eskişehir'de Eşinden Şiddet Gören Kadın Parkta Kurtuldu

Eskişehir'de Eşinden Şiddet Gören Kadın Parkta Kurtuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de eşi tarafından darbedilen kadın, çocuklarıyla birlikte parka sığınarak yardım istedi. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, polis çocukları koruma altına aldı. Olayın faili kayıplara karıştı.

Eskişehir'de eşi tarafından darbedilen kadın kaçarak parka sığınırken, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şahıs kaçtı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, 2 çocuğu polis tarafından koruma altına alındı.

Olay, Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Kayacık Sokak üzerinde bulunan bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. isimli şahıs, eşi R.Ç.'yi (32) darbetti. Kaçan iki çocuk annesi, evinin sokağına 200 metre uzaklığındaki Erbaran Sokak üzerindeki bir parka sığınırken çevredekilerden yardım istedi.

Baba kaçtı, ortada kalan çocuklara polis sahip çıktı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından M.Ç., Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan kadının tedavisini sürdüğü öğrenildi. M.Ç.'yi darbeden kocasının ise kaçtığı, polis ekiplerinin şahsı aradığı öğrenildi.

Öte yandan, yakını bulunmayan annenin C.Ç. (4) ve T.Ç. (2) isimli iki çocuğu polis ekiplerince koruma altına alındı. Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki polis noktasında gözetim altına alınan iki çocuğa, polis ekiplerince çikolata ikram edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gürsel Tekin pazartesiye hazırlık yapıyor! Herkesi arayıp tek bir şey söylemiş

Pazartesiye hazırlık yapıyor! Herkesi arayıp tek bir şey söylemiş
Yerle bir olan Afganistan cehennemi yaşıyor! Bir şiddetli deprem daha

Yerle bir olan ülke cehennemi yaşıyor! Bir şiddetli deprem daha
İsrail'in 'suikast planı' iddiasına Türkiye'den yalanlama

Skandal "suikast planı" iddiası! İftiraya Türkiye'den net yanıt
Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan boşandı

14 senelik evlilik 5 dakikada bitti: Aldatma ve ihanet...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözde kanama ile başlayan gizemli salgın yayılıyor: 8 ölü

Gözde kanamayla kendisini gösteriyor! Gizemli salgın yayılmaya başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.