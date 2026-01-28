Haberler

Eskişehir Emniyeti'nde Veda: Sercihan Barutcu emekliliğe ayrıldı

Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, emekli olan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Sercihan Barutcu onuruna düzenlenen veda yemeğine katıldı. Yıllarca başarılı görev yapan Barutcu için anlamlı bir program organize edildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, emekliliğe ayrılan İl Emniyet Müdür Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Sercihan Barutcu onuruna düzenlenen veda yemeğine katıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü bünyesinde uzun yıllar başarıyla görev yapan ve emeklilik kararı alan 2. Sınıf Emniyet Müdürü Sercihan Barutcu için anlamlı bir veda programı organize edildi. Düzenlenen veda yemeğine İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, birim amirleri ve çok sayıda emniyet personeli katılım sağladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
