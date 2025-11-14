Eskişehir'de Ekmekten Naylon Parça Çıktı

Eskişehir'de birçok şubesi olan fırından aldığı ve evde böldüğü ekmeğin içinden çıkan poşet parçası ile adeta şok olan Yücel Aydın, "Bu bizim gözle gördüğümüz. Pasta ve tatlılarının içinde gözle göremediğimiz kim bilir neler var?" dedi.

Odunpazarı ilçesi Gültepe Mahallesi'nde yaşayan Yücel Aydın, evinde giderken, akşam yemeği için Yenikent Mahallesinde bulunan bir fırından yemek için ekmek aldı. Kentte oldukça ünlü ve birçok şubesi olan fırından 2 ekmek alan Aydın, yemek için sofraya oturdu. Aldığı ekmeği eliyle bölen Yücel Aydın, kötü bir sürprizle karşılaştı. Ekmeğinden bir parça bölen vatandaş, bir naylon parça ile karşılaştı. Bir bütün olarak bulunan naylon parçasının hamurun içine karıştığı ve pişme esnasında ekmeğin içinde bulunduğu tahmin ediliyor. Gördüğü manzara karşısında midesinin bulandığını söyleyen Aydın, ekmeği yiyemediğini ve bir daha bahse konu fırından alışveriş yapmayacağını belirtti. Öte yandan Yücel Aydı daha önce, fırından ekmeğin yanı sıra kek ve pasta da aldığının altını çizdi.

"Ekmekle beraber fırına girmiş, hamuruna karışmış""

Ekmeği geçtiğimiz akşam Yenikent Mahallesi'nde bulunan bir fırından aldığını söyleyen 51 yaşındaki Yücel Aydın, "Ekmeği aldım, eve geldim. Hanım yemeği hazırlamış. Malum, akşam yemeği aile arasında çok önemlidir. İştahlı bir şekilde sofraya oturdum, iştahsız halde kalktım. Ekmeği ilk böldüğümde böyle bir şeyle karşılaştım. İçinde plastik cisim vardı. Tatlı poşeti mi, yoksa plastik mi olduğunu tam anlamadım. Ne olduğunu da hiç incelemedim zaten. Görür görmez iştahım kaçtı, sofradan kalktım. Tekrar fırına gitmedim, gitme gereği duymadım çünkü akşam yorgundum. Hamuruna dikkat edilmemiş diye düşünüyorum, çünkü sonradan düşme olayı değil gibi gözüküyor. Ekmekle beraber fırına girmiş, hamuruna karışmış" dedi." dedi.

"Ekmekle beraber fırına girmiş, hamuruna karışmış"

Daha önce de oradan alışveriş yaptığını ifade eden Aydın, "Fırının pastaları ve tatlıları da var, normalde onları da alıyoruz. Hijyen şartlarına daha özen göstermeleri lazım. Burası sadece ekmekçi değil, Eskişehir'de bir sürü şubeleri ve çok çalışanları var. Tatlılarda olsun, pastalarda olsun daha dikkatli olmaları gerekiyor. Bu bizim gözle gördüğümüz. Pasta ve tatlılarının içinde gözle göremediğimiz kim bilir neler var? Bu basit gibi gözüküyor. Bir daha oradan alışveriş yapmayı düşünmüyorum" diye konuştu. - ESKİŞEHİR