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Eskişehir'de ekim ayı denetimlerinde aranan 582 kişi yakalandı

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Eskişehir'de polis ve jandarmanın 1-31 Ekim 2026'da il genelinde yürüttüğü denetimlerde, aranan 582 kişi yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Yakalananlardan 146'sının 5 yıla kadar, 29'unun 5-10 yıl, 9'unun 10 yıl ve üzeri hapis cezasıyla arandığı belirtildi.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince ekim ayı boyunca yürütülen denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan toplam 582 şahıs yakalandı.

Eskişehir Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik il genelinde geniş çaplı çalışma gerçekleştirildi. Toplam 794 farklı uygulama noktasında bin 978 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde, haklarında arama kaydı bulunan 582 kişi yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Yakalanan şahıslardan 146'sının 5 yıla kadar, 29'unun 5 ila 10 yıl arası, 9'unun ise 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Denetimlerde ayrıca çeşitli suçlardan aranan 398 şahıs da yakalanarak hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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