Eskişehir'de Ehliyetsiz Sürücüye Kovalama Sonrası Yüksek Ceza

Eskişehir'de polisin 'dur' ihtarına uyumayıp, trafiği tehlikeye atarak kilometrelerce kaçan ehliyetsiz sürücü ve araç sahibi babasına, toplam 57 bin 812 TL para cezası kesildi.

Kovalamaca, dün gece saatlerinde Erenköy Mahallesi'nde başladı. Edinilen bilgiye göre polisin 'dur' ihtarına uymayan 26 AIK 928 plakalı sedan otomobil, hızla kaçmaya başladı. Erenköy ve Emek Mahallesi'nde hızlı bir şekilde polislerden kaçan araç, trafiği tehlikeye attı. Onlarca polisi peşine takan araç, yaklaşık yarım saatlik kovalamacının ardından Şemsettin Günaltay Caddesi'nde sıkıştırılarak durduruldu. 18 yaşındaki B.E. isimli şahıs araçtan aşağı indirildi. Biber gazıyla müdahale edilen şahsa, ters kelepçe yapıldı.

Baba ve oğula 57 bin 812 TL para cezası

Şahsın ehliyetsiz olduğu için babasına ait araçla kilometrelerce polisten kaçtığı anlaşıldı. Biber gazından etkilenen şahsa yine polis ekipleri su vererek elini yüzünü yıkamasını sağladı. Polisten kaçan B.E. isimli şahsa 'dur' ihtarına uymamak, ehliyetsiz araç kullanmak ve çeşitli maddelerden toplam 39 bin 135 TL idari para cezası kesildi. Aracın ruhsat sahibi B.E.'nin babası N.E.'ye ise 18 bin 677 TL para cezası kesildi. - ESKİŞEHİR