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Ehliyet sınavında kablosuz kamera ve gizli kulaklıkla kopya! Eskişehir'de 8 kişilik şebekeden 3 tutuklama

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Ehliyet sınavında kablosuz kamera ve gizli kulaklıkla kopya! Eskişehir'de 8 kişilik şebekeden 3 tutuklama Haber Videosunu İzle
Ehliyet sınavında kablosuz kamera ve gizli kulaklıkla kopya! Eskişehir'de 8 kişilik şebekeden 3 tutuklama
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Eskişehir'de ehliyet sınavında kablosuz kamera ve kulak içi gizli kulaklıkla kopya çekilmesini organize eden şebeke çökertildi. Sınav anında üzerinde düzenek bulunan 2 kişi ile sınav binası çevresinde soruları kamera görüntüsü üzerinden yanıtlayan 6 şüpheli suçüstü yakalandı. 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

  • Eskişehir'de ehliyet sınavında kablosuz kamera ve gizli kulaklık düzeneğiyle kopya çekilmesini organize eden şebekeye yönelik operasyonda 8 şüpheli suçüstü yakalandı.
  • Operasyonda 4 Wi-Fi cihazı, 3 kamera düzeneği, 4 kulak içi gizli kulaklık ve 10 cep telefonu ele geçirildi.
  • 6114 Sayılı Kanuna Muhalefet suçu kapsamında adliyeye sevk edilen N.G., A.K. ve M.T. tutuklanırken, 5 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Eskişehir'de ehliyet sınavında kablosuz kamera ve gizli kulaklık düzenekleriyle kopya çekilmesini organize eden şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

SORULAR DIŞARIDAN YANITLANDI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ehliyet sınavlarında organize kopya çekilmesini sağlayan suç şebekesine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Sınav anında üzerlerinde özel kopya düzeneği tespit edilen 2 şüpheli ile sınav binası çevresinde organizasyonu yöneterek kamera görüntüleri üzerinden soruları yanıtlayan 6 şüpheli olmak üzere toplam 8 kişi suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve bulundukları adreslerde yapılan aramalarda 4 adet Wi-Fi cihazı, 3 adet kamera düzeneği, 4 adet kulak içi gizli kulaklık ve 10 adet cep telefonu ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

6114 Sayılı Kanuna Muhalefet suçu kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.G., A.K. ve M.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Emniyet yetkilileri, ilin huzur ve güvenliği için benzer çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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