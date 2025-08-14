Eskişehir'de Düzensiz Göçle Mücadele Denetimleri
Eskişehir'de polis ekipleri, düzensiz göçle mücadele amacıyla Erenköy ve Huzur mahallelerinde denetim ve huzur uygulamaları gerçekleştirdi.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde çalışma düzenlendi. Bu çerçevede, Erenköy ve Huzur mahallelerinde denetim yapıldı. Park, bahçe ve ara sokaklarda polis ekiplerince huzur uygulamaları gerçekleştirildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa