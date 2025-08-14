Eskişehir'de Düzensiz Göçle Mücadele Denetimleri

Güncelleme:
Eskişehir'de polis ekipleri, düzensiz göçle mücadele amacıyla Erenköy ve Huzur mahallelerinde denetim ve huzur uygulamaları gerçekleştirdi.

Eskişehir'de polis ekiplerince düzensiz göçle mücadele amacıyla denetim yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde çalışma düzenlendi. Bu çerçevede, Erenköy ve Huzur mahallelerinde denetim yapıldı. Park, bahçe ve ara sokaklarda polis ekiplerince huzur uygulamaları gerçekleştirildi. - ESKİŞEHİR

