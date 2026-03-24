21 yıl hapis cezası bulunan dolandırıcı JASAT'tan kaçamadı

Eskişehir'de jandarma ekipleri, dolandırıcılık suçundan 21 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari bir kişiyi düzenledikleri operasyonla yakalayarak cezaevine gönderdi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgilere göre; Odunpazarı ilçesinde düzenlenen operasyon neticesinde, "Dolandırıcılık" suçundan yargılandığı davada 21 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan bir şahıs, saklandığı adreste kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen firari şahıs, tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'nın halkın huzur ve güven içerisinde hayatlarına devam etmelerini sağlamak amacıyla, aranan şahısların yakalanmasına yönelik faaliyetlerine kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
