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Eskişehir'de doğalgaz sızıntısı şüphesiyle baygın bulunan yaşlı çift hastaneye kaldırıldı

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Eskişehir'de doğalgaz sızıntısı şüphesiyle baygın bulunan yaşlı çift hastaneye kaldırıldı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kendilerinden haber alınamayan yaşlı çift, itfaiye ekiplerince kapısı açılan evde baygın halde bulundu. Bilinci kapalı hastaneye kaldırılan çiftten yaşlı kadının durumunun kritik olduğu, olayla ilgili doğalgaz sızıntısı şüphesiyle inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Eskişehir'de kendilerinden haber alınamayan ve itfaiye ekiplerince kapısı açılan evde baygın halde bulunan yaşlı karı koca hastaneye kaldırıldı.

Olay, Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Altındağ Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, haber alınamayan şahıs ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açan kimse olmaması sebebiyle itfaiye ekipleri çağırıldı. Ekipler, itfaiye tarafından kapısı açılan evde baygın halde bulunan Arife Ö. (64) ve Ramazan Ö. (70) ile karşılaştı. Bilinci kapalı olan yaşlı çifte sağlık ekipleri müdahale etti. Arife Ö., Eskişehir Şehir Hastanesine, Ramazan Ö. ise, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Arife Ö.'nün sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Yaşlı çiftin doğalgaz sızıntısı sebebiyle baygınlık geçirdiğinden şüphe edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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