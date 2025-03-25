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Eskişehir'de Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Araç Yan Yattı

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtararak hastaneye kaldırdı.

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini araç cadde artasında yan yattı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bulvar üzerinde ilerleyen ve sürücüsünün henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyeti kaybettiği hatchback araç yan yattı. Yan yatan aracın içinde sıkışan sürücü için ihbar üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Sürücü sıkıştığı yerden itfaiye tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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