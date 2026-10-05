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Eskişehir'de denetimlerde 281 araç trafikten men edildi, 109 ehliyete el konuldu

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Eskişehir genelinde 28 Eylül-4 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılan trafik denetimlerinde 25 bin 408 araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimlerde 4 bin 876 trafik cezası kesildi, 281 araç trafikten men edildi ve 109 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu 109 sürücü belgesine el konulurken, 281 araç ise trafikten men edildi.

Eskişehir genelinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından 28 Eylül - 4 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 25 bin 408 araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimler kapsamında 2 bin 822 yük taşımacılığı yapan araç, 550 yolcu taşımacılığı yapan araç, 2 bin 738 alkol denetimi, 651 motosiklet, 5 bin 488 emniyet kemeri kontrolü ve 13 bin 159 diğer kontrol türleri gerçekleştirildi. Bu çalışmalar sonucunda 4 bin 876 trafik cezası kesildi, 281 araç trafikten men edildi ve 109 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Aynı dönem içinde 1 ölümlü, 52 yaralanmalı ve 44 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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