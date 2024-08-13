Eskişehir'de Çay Bahçesinde Gerçekleşen Bıçaklı Saldırıyla İlgili Valilik Açıklama Yaptı

Eskişehir'de çay bahçesinde oturan vatandaşlara yönelik gerçekleşen bıçaklı saldırıyla ilgili Eskişehir Valiliği açıklama yaptı.

Tepebaşı İlçesi Uluönder Mahallesi'nde bulunan bir çay ocağında meydana gelen olayda, 18 yaşındaki Arda K. isimli şahıs vatandaşlara elindeki bıçakla saldırdı. Savaş oyunu karakterini andıran giyimiyle gerçekleştirdiği saldırıda 5 kişi bıçaklanarak yaralandı. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili Eskişehir Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"12.08.2024 tarihinde ilimiz Tepebasi ilçesinde çay bahçesi içerisinde meydana gelen 'Bıçakla Yaralama' olayı ile ilgili olarak; rastgele insanlara saldırarak 5 vatandaşımızın yaralanmasına sebebiyet veren şüpheli A.K. emniyet görevlileri tarafından yakalanarak etkisiz hale getirilmiş, suç unsuru kesici-delici alet muhafaza altına alınmıştır. 19 Haziran 2024 tarihinde 18 yaşını dolduran ve şu ana kadar yapılan incelemelerde daha önce adli bir suç kaydı bulunmayan şüpheli hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." - ESKİŞEHİR