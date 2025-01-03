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Sosyal medyada canlı yayında küçük kıza iğrenç sözler söyleyen şahıs yakalandı

Sosyal medyada canlı yayında küçük kıza iğrenç sözler söyleyen şahıs yakalandı
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Eskişehir'de bir sosyal medya platformunun canlı yayınında küçük yaştaki kıza ağza alınmayacak sözler söylediği iddia edilen M.M.G. adlı şahıs, 'Çocuğa Karşı Cinsel Taciz' suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi.

Eskişehir'de bir sosyal medya platformunun canlı yayınında ağza alınmayacak sözler söylediği gerekçesiyle yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

KÜÇÜK KIZA AĞZA ALINMAYACAK SÖZLER

Edinilen bilgilere göre, M.M.G. isimli erkek şahsın sosyal medyada küçük yaşta kız çocuğuna ağza alınmayacak sözler söylediğine dair iddialarla ilgili Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı.

Sosyal medyada canlı yayında küçük kıza iğrenç sözler söyleyen şahıs yakalandı

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ekiplerin çalışmaları sonucunda şüpheli, 'Çocuğa Karşı Cinsel Taciz' suçu çerçevesinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, şahsın sosyal medya canlı yayınında polemiğe girdiği o anlar, başka bir kullanıcı tarafından kayıt alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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