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Eskişehir'de çalınan motosiklet, takip cihazı sayesinde tamir dükkanında bulundu

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Eskişehir'de çalınan motosiklet, takip cihazı sayesinde tamir dükkanında bulundu
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Eskişehir Tepebaşı'nda evinin önünde park halindeyken çalınan motosiklet, sahibinin takip cihazı sayesinde Çamlıca Mahallesi'ndeki bir tamir dükkanında bulundu. Motosiklet sahibine teslim edilirken polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Eskişehir'de evinin önünde park halindeyken çalınan motosiklet, sahibinin üzerine taktığı takip cihazı sayesinde kısa sürede bir tamir dükkanında bulunurken, olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Tepebaşı ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ş.A.T.'ye ait motosiklet kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı. Aracının yerini cep telefonundaki takip cihazı yardımıyla anbean izleyen Ş.A.T., kısa süre sonra sinyallerin Çamlıca Mahallesi Birlik Caddesi üzerindeki bir tamir dükkanından geldiğini tespit etti.

Durumu polis ekiplerine bildiren mağdur şahıs, ekiplerle birlikte söz konusu adrese gitti. İş yerinde yapılan kontrolde çalınan motosiklet dükkanın içinde deposu sökülmüş şekilde ele geçirildi. Motosiklet sahibine teslim edilirken, polis olayla ilgili şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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