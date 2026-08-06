Eskişehir'de Çalınan Büyükbaş Hayvan Bilecik'te Bulundu
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde otlatılan 4 büyükbaş hayvan çalındı. Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'nın araştırması sonucu hayvanlardan biri bulunarak sahibi Tevfik Arkan'a teslim edildi. Diğer hayvanların bulunması için çalışmalar sürüyor.
Eskişehir'de otlatıldığı araziden çalınan 4 büyükbaş hayvandan biri, Bilecik'te bulundu.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Yörükkaracaören Mahallesi'nde otlatılmak üzere araziye bağlanan 4 büyükbaş hayvanın çalınmasının ardından başlatılan çalışmalar sonuç verdi. Edinilen bilgiye göre, Tevfik Arkan'a ait 'Simental' cinsi 4 büyükbaş hayvanın çalındığının bildirilmesi üzerine Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan araştırma sonucunda çalınan hayvanlardan biri bulunarak sahibine teslim edildi.
Öte yandan, kayıp diğer hayvanların bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.