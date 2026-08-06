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Eskişehir'de Çalınan Büyükbaş Hayvan Bilecik'te Bulundu

Eskişehir'de Çalınan Büyükbaş Hayvan Bilecik'te Bulundu
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde otlatılan 4 büyükbaş hayvan çalındı. Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'nın araştırması sonucu hayvanlardan biri bulunarak sahibi Tevfik Arkan'a teslim edildi. Diğer hayvanların bulunması için çalışmalar sürüyor.

Eskişehir'de otlatıldığı araziden çalınan 4 büyükbaş hayvandan biri, Bilecik'te bulundu.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Yörükkaracaören Mahallesi'nde otlatılmak üzere araziye bağlanan 4 büyükbaş hayvanın çalınmasının ardından başlatılan çalışmalar sonuç verdi. Edinilen bilgiye göre, Tevfik Arkan'a ait 'Simental' cinsi 4 büyükbaş hayvanın çalındığının bildirilmesi üzerine Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan araştırma sonucunda çalınan hayvanlardan biri bulunarak sahibine teslim edildi.

Öte yandan, kayıp diğer hayvanların bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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