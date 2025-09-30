Eskişehir'de Çalınan Araç 30 Dakikada Bulundu

Eskişehir'de kontağını üzerinde unuttuğu ağabeyine ait Tofaş marka aracı çalınan Muhammed Taha, polise ihbarda bulunduktan 30 dakika sonra otomobil bulunarak kendisine teslim edildi.

Eskişehir'de yaşayan Muhammed Taha isimli genç, ağabeyinin 79 MA 075 plakalı Tofaş marka aracı ile dışarı çıktı. Tepebaşı ilçesi Yaşamkent Mahallesi'nde araçtan bir süreliğine inen Taha, kontağı ise otomobilin üzerinde unuttu. O sırada araca binen ve oradan uzaklaşan şüpheli tarafından, otomobil çalındı. Zaman kaybetmeden polisi arayan Muhammed Taha, aracının çalındığı konusunda ihbarında bulundu. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Oto Hırsızlık ekipleri harekete geçerek aracı bulmak için çalışma başladı. Ekipler ihbardan yaklaşık yarım saat sonra aracı çalındığı mahallede, boş bir arazide terk edilmiş biçimde bularak Muhammed Taha'ya teslim etti.

"Polis sonrasında hemen beni aradı, bulduklarını söyledi"

Aracını çaldıran, polise teşekkür eden Muhammed Taha, "Şu an yarım saat oldu, aradım polisi sonrasında hemen beni aradılar bulduklarını söylediler. Konum attılar hemen geldik. Asayiş Oto Hırsızlık ekiplerine çok teşekkür ederim. Hemen buldular hemen beni aradılar. Hemen parkın önünde park etmiştim. Eve çıktık, geldik araba yoktu. Evime uzaklığı 100 metre yoktu. Ekipler hemen buldu. Anahtarı üstünde bırakmıştım arabanın maalesef ki sürücüler daha dikkatli olsunlar çünkü hiçbir yer güvenli değil. Eskişehir'i çok güvenli diye biliyordum maalesef ki hiçbir yer güvenli değil" dedi. - ESKİŞEHİR