Eskişehir'de Bira Kasalarıyla Haç Yapan 3 Şahıs Gözaltına Alındı

Eskişehir'de bira kasalarından haç yaparak sokaklarda gezen 3 şahıs, polis ekiplerince gözaltına alınırken, haklarında adli işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, 30 Ekim 2025 tarihinde saat 23.00 sıralarında kent merkezinde 3 şahıs bira kasalarından haç işareti oluşturdu. Bahse konu olayla ilgili sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar yoğun tepki topladı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek sözkonusu 3 şahsı gözaltına aldı. Şahıslar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik/Aşağılama' suçu kapsamında adli işlem yapıldığı açıklandı. - ESKİŞEHİR