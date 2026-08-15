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Eskişehir'de Parkta Kasten Çıkarılan Yangın Korkuttu

Eskişehir'de Parkta Kasten Çıkarılan Yangın Korkuttu
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir parkta kimliği belirsiz kişilerce atıl bir yatağın ateşe verilmesi sonucu çıkan yangın, alevlerin ağaçlara sıçramasıyla korku yarattı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, küçük çaplı yangını kısa sürede söndürdü. Mahalle sakinleri, aynı noktada benzer olayların sık sık yaşandığını ifade etti.

Eskişehir'de bir parkta kimliği bilinmeyen şahıs ya da şahıslar tarafından kasten çıkarılan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında Tepebaşı ilçesi Sazova Mahallesi Suadiye Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği bilinmeyen şahıs ya da şahıslar tarafından, atıl vaziyetteki bir yatak ateşe verildi. Büyüyen alevlerin ağaçların boyuna geldiğini gören çevre sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Küçük çaplı olan yangın, adrese sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Çevre sakinleri, bahse konu noktada benzer olayların sıklıkla yaşandığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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