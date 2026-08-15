Eskişehir'de Parkta Kasten Çıkarılan Yangın Korkuttu

Eskişehir'de bir parkta kimliği bilinmeyen şahıs ya da şahıslar tarafından kasten çıkarılan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında Tepebaşı ilçesi Sazova Mahallesi Suadiye Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği bilinmeyen şahıs ya da şahıslar tarafından, atıl vaziyetteki bir yatak ateşe verildi. Büyüyen alevlerin ağaçların boyuna geldiğini gören çevre sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Küçük çaplı olan yangın, adrese sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Çevre sakinleri, bahse konu noktada benzer olayların sıklıkla yaşandığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı