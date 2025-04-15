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Eskişehir'de Bir Otomobil Kundaklandı

Eskişehir'de Bir Otomobil Kundaklandı
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir mescidin önünde park halindeki otomobil, sabah erken saatlerde kundaklandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Eskişehir'de bir mescidin önünde park halinde olan otomobilin, sabah erken saatlerde kundaklandığı iddia edildi.

Olay, Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Metal Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre B.B.D'ye ait 26 BB 093 plakalı otomobilin, sabah erken saatlerde yandığı görüldü. Alevleri gören vatandaşlar yetkililere durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde büyük hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınıp söndürüldü.

Aracın yanma anı amatör bir kamera tarafından kaydedildi. Bir iş yerinin güvenlik kamerası ise bir kişinin koşarak bölgeden uzaklaştığını kaydetti. Polis ekiplerinin incelemesinde aracın kundaklandığı ihtimali üzerine duruldu. Şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için işlem başlatıldı.

Mahalle sakini Cevdet Işık (52), olayla ilgili "Otomobilin yakıldığını söylüyorlar. Aracın yanmış halini sabah saat 08.30'da kaldırdılar. Otomobilin motor kısmı yanmıştı. Bugüne kadar böyle bir olmamıştı" dedi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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