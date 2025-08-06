Eskişehir'de Beton Mikseri Şarampole Yuvarlandı: Yaralı Kurtarıldı

Eskişehir'de Beton Mikseri Şarampole Yuvarlandı: Yaralı Kurtarıldı
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Eskişehir'in Alpu ilçesinde bir beton mikserinin şarampole yuvarlanması sonucu yaralanan kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Eskişehir'de şarampole yuvarlanan beton mikserinde sıkışan yaralı, AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Alpu ilçesi Karacaören Mahallesi yolunda meydana geldi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) paylaştığı bilgiye göre, 52 AEP 469 plakalı bir beton mikseri şarampole yuvarlandı. Kaza sonucunda yaralanan bir kişi aracın içinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD nöbetçi ekipleri sevk edildi. AFAD ekibinin çalışmaları sonucunda, yaralı vatandaş sıkıştığı yerden saat 17.23'te çıkarıldı. Yaralının sağlık ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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