Haberler

Eskişehir'de Berfin Yılmaz'ın ölümüne neden olan sürücüye iddianame hazırlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de Berfin Yılmaz'ın ölümüne neden olan sürücüye iddianame hazırlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de üniversite öğrencisi Berfin Yılmaz'ın ölümüne neden olan sürücü Levent Ç. hakkında iddianame hazırlandı. Bilirkişi raporunda sürücünün 1'inci derecede asli kusurlu olduğu belirtildi; iddianamede 'Taksirle Ölüme Neden Olma' suçundan cezalandırılması istendi.

Eskişehir'de park halindeki hafif ticari aracıyla yola aniden çıkıp sola dönüş yaptığı sırada, üniversite öğrencisi Berfin Yılmaz'ın kullandığı motosiklete çarparak ölümüne neden olan sürücü Levent Ç. hakkında "Taksirle Ölüme Neden Olma" suçundan iddianame hazırlandı. Bilirkişi raporunda sürücü Levent Ç.'nin kazada 1'inci derecede asli kusurlu olduğu belirtildi.

Kaza, 4 Ekim 2026 tarihinde Tepebaşı ilçesi Eti Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 APC 516 plakalı hafif ticari aracıyla park halinde bulunan Levent Ç. (37), hareket ettikten kısa bir süre sonra sola sinyal vererek cadde üzerinde aniden dönüş yaptı. Bu sırada cadde üzerinde seyir halinde olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Robotik ve Yapay Zeka Programı 2'nci sınıf öğrencisi Berfin Yılmaz (22) idaresindeki 07 BLR 442 plakalı motosiklet, hafif ticari araca sol yanından çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanan genç kız, olay yerine gelen ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Berfin Yılmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 5 Ekim 2026 tarihinde hayatını kaybetti.

Bilirkişi raporu: Sürücü 1'inci dereceden asli kusurlu

Olayın ardından gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan sürücü Levent Ç., savunmasında üzerine suç isnadını kabul etmeyerek yaşanan olaydan ötürü derin üzüntü duyduğunu belirtti. Ancak soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, sürücü Levent Ç.'nin park halinden çıkış yaptığı sırada yolu yeterince kontrol etmediği, dikkatsiz ve tedbirsiz davranarak kazanın oluşumunda 1'inci derecede asli kusurlu olduğu tespit edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak hazırlanan iddianame Eskişehir Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamede, tutuklu sanık Levent Ç.'nin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 85/1 maddesi uyarınca "Taksirle Ölüme Neden Olma" suçundan cezalandırılması istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 68 sitede yayınlandı.
ABD'li Yahudi profesör sinsi planı ifşa etti: Sırada Türkiye var

Yahudi profesör sinsi planı yayında ifşa etti: Sırada Türkiye var
İnfial yaratan görüntü! 4 aylık bebeğine şiddet uygulayıp babasına video gönderdi

İnfial yaratan görüntü! Kocasından intikam almak için yaptığına bakın
Kış kapıyı erken çaldı! İstanbul'un yanı başı beyaza büründü

Kış kapıyı erken çaldı! İstanbul'un yanı başı beyaza büründü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kış erken geldi! Ankara'ya mevsimin ilk karı düştü

Kış erken geldi! Ankara'ya mevsimin ilk karı düştü
Yollar ona yetmedi! Elon Musk uçan Tesla'yı tanıttı

Otomobil dünyasını sarsacak! Herkes Musk'ın yeni aracını konuşuyor
9 kişinin öldüğü evde korkunç manzara! İçeri giren polislerin kanı dondu

9 kişinin öldüğü evde korkunç manzara! İçeri giren polislerin kanı dondu
Dünya bu skandalı konuşuyor! Arap prensesin cezası belli oldu

Dünya bu skandalı konuşuyor! Arap prensesin cezası belli oldu
Julia Stiles’tan yıllar sonra Heath Ledger’a anlamlı anma

“Senden Nefret Etmemin 10 Sebebi”nin yıldızından anlamlı vefa
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı

Görüntü Türkiye'den! Deste deste paralar kiralık daireden çıktı

İsmail Kartal'ın 6-0 sonrası sözleri tartışma yarattı

Ne yaptın hocam? 6-0 sonrası dedikleri kriz çıkardı