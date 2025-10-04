Eskişehir'de bekçiye balta çeken şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bir bekçi personeli ve vatandaş arasında çıkan tartışmada, vatandaş bekçiye balta çekti.

Eskişehir'de Ertuğrulgazi Mahallesi Çalışanlar Sokak üzerinde edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bir bekçi personeli ve vatandaş arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma yaşandı.

BEKÇİYE BALTA ÇEKTİ

Tartışmanın büyümesi sonucu taraflar arasında arbede çıktı. Olay sırasında bir şahsın bekçiye balta çektiği iddia edildi. Bekçi, şüpheli ile beraberindeki gruba biber gazıyla müdahale etti.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda Motorize Yunus Timi, ihbar üzerine olay yerine sevk edildi. Balta çektiği öne sürülen şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Muhabirlerin "Bekçiye baltayla mı saldırdın?" sorusunu üzerine şüpheli, "Kimse saldırmadı" dedi. Olayı yara almadan atlatan bekçinin şahıstan şikayetçi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.