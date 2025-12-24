17 günlük bebeğin kuvözden düşürülmesiyle ilgili sorumlular hakkında inceleme kararı verildi

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde ikiz evladı dünyaya gelen Ayfer Sekman'ın bebeklerinden birinin 17 günlükken kuvözden yere düşürülmesin ardından, sorumlu hemşire hakkında, soruşturma geçirmemesine yapılan itiraz mahkemece kabul edildi. İnceleme kararı aileyi çok sevindirdi.

Eskişehir'de yaşayan 31 yaşındaki 4 çocuk annesi Ayfer Sekman, 19 Şubat 2023 tarihinde 7 aylıkken sezaryenle biri erkek ikiz bebek dünyaya getirdi. Oldukça başarılı geçen doğum sonrası Süleyman ve Zeynep isimli bebekler kuvöze alındı. Fakat henüz 17 günlükken Süleyman Sekman kuvözden yere düştü. 17 günlük bebeğin yere düşmesiyle alakalı sorumlu ebe hemşire, "Bebek kendisi düşmüş" diyerek kendini savundu. Fakat belli bir zaman sonra ikizler arasındaki farklılıklar ailenin dikkatini çekti. Zeynep oturmaya ve daha sonra yürümeye başlarken, diğer bebeğin bunları yapamadığı fark edildi. Nöroloji uzmanına götürülen ve muayene edilen Süleyman Sekman'a 'serebral palsi' tanısı konuldu. Bunun üzerine yapılan tahkikatta Süleyman'ın kuvözden düşmesiyle hastalığının bir ilgisinin olmadığının tespit edildiği aileye bildirildi.

İtiraz kabul edildi, inceleme başlatılıyor

Düşmenin hastalıkla ilgisi olmadığı gerekçe gösterilerek Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından mesul ebe hakkında soruşturma izni verilmeyince ailenin avukatı Buğra Sarı, kararı Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıyarak itirazda bulundu. Bölge İdare Mahkemesince yapılan itiraz geçtiğimiz günlerde haklı bulundu. Mahkemece ilgililerle ilgili inceleme başlatılması gerektiği kararı verildi. Verilen karar sonrası aile, biraz da olsa rahatladıklarını dile getirdi.

"Adaletin yerini bulmasını istiyor ve herkesten destek bekliyoruz"

Süleyman bebeğin annesi Ayfer Sekman konuyla ilgili, "İkizlerimden biri olan oğlum Süleyman, henüz 17 günlükken kuvözden düştü. Bir yaşına geldikten sonra kendisine 'serebral palsi' teşhisi konuldu. Bu tanının ardından, suçluların cezalarını çekmesi için süreci başlattık ve dava açtık. Oğlum şu an yürüyemiyor ve durumu oldukça zor. O da akranları gibi yürümek, konuşmak ve koşmak istiyor. Biz yardım etmeden ayağa kalkması mümkün değil, sürekli yerde kalıyor. Nadiren elini tuttuğumuzda yürütebiliyoruz, sağ olsunlar fizik tedavide de yürütmeye çalışıyorlar. 2023 yılının 19 Şubat'ında doğum yaptım. Oğlum 17 günlükken hastaneden arayıp çağırdılar. Gittiğimde doktor hanım, oğlumun kuvözden düştüğünü söyledi. Çocuğun iyi olduğunu, röntgen ve filmlerin temiz çıktığını belirterek bizi taburcu ettiler. Ancak eve geldikten bir süre sonra fark ettik ki ikizi hareket etmeye, oturmaya, emeklemeye ve yürümeye başlamasına rağmen Süleyman'da hiçbir hareket yoktu. Nöroloji doktoruna gittiğimizde 'serebral palsi' tanısı konuldu. Bunun travma geçiren insanlarda oluşan bir hastalık olduğunu o zaman öğrendim. Başta kabullenmek istemedim, oğlumun yürüyeceğine inandım ama mecburen durumu kabullendik. Şu an hem fizik tedaviye hem de korkusunu yenmesi için ücretli olan ergoterapiye götürüyoruz. Bölge İdare Mahkemesince soruşturmanın kabul edildiğini öğrenince çok sevindik. İnşallah suçlular cezalarını bulur ve benim oğlum da şifasına kavuşup ayağa kalkar. Adaletin yerini bulmasını istiyor ve herkesten destek bekliyoruz" dedi.

"Soruşturma izni vermesi çok kıymetlidir"

Ailenin avukatı Buğra Sarı verilen kararı aileyi mutlu ettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Süleyman bebeğin kuvözden düşmesi neticesinde ailesi Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunmuştu. Savcılık tarafından gerekli deliller toplandı ve incelemeler yapıldı. Fakat bir gerekçe gösterilmeden soruşturma izni verilmemesi kararı çıkmıştı. Biz bu karara karşı Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yoluna gittik. Mahkeme dosyayı inceledikten sonra itirazlarımızı haklı buldu. Dosyadaki deliller incelendiğinde, bu olay hakkında soruşturma izni verilmesi gerektiği kanaatine varıldı. Verilen bu karar gerçekten vicdanlarımızı rahatlattı, çünkü henüz 17 günlük bir bebeğin kuvözden kendi başına düşmesi beklenen bir durum değildir. En başından beri burada bir kusur ve ihmal olduğunu düşünüyorduk. İlk verilen soruşturma izni verilmemesine yönelik karar gerekçesiz ve hukuka aykırıydı. Mahkemenin yaptığı inceleme sonucunda mesul kişiler hakkında soruşturma izni vermesi çok kıymetlidir. Kararın çıktığını aileye haber verdiğimde telefonda gözyaşlarına boğuldular."

"Adalet adına çok önemli bir gelişme oldu"

Erenköy Mahallesi Muhtarı Sıdıka Nur Karabulut ise "Bu olay hepimizi derinden yaraladı. Ailenin adalet arayışının hukuki süreç içerisinde sağlıklı ve şeffaf bir şekilde sonuçlanmasını temenni ediyorum. Bölge İdare Mahkemesi'nin soruşturmayı kabul etmesi, adalet adına çok önemli bir gelişme oldu. Sürecin sonuna kadar ailemizin yanındayım, inşallah istedikleri şekilde hayırla sonuçlanır" diye konuştu. - ESKİŞEHİR