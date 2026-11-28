Eskişehir'de "Barlar Sokağı" olarak bilinen bölgedeki bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak üzerinde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir sebeple iki taraf arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflardan birinin tabancayla ateş açması sonucu karşı taraftan 2 kişi yaralandı. Olayın ardından şüpheliler kaçarak izlerini kaybettirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı