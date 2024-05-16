Eskişehir'de Barlar Sokağı'nda Asayiş Uygulaması

Eskişehir polisi, son iki gece 'Barlar' sokak olarak bilinen bölgede geniş çaplı bir asayiş uygulaması yaptı.

Son iki geceki uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı toplam 9 ekip 22 personel katıldı. Gece 21.00 ile 02.15 saatleri arasında Tepebaşı İlçesi Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak (Barlar) ve çevre sokaklarda genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla umuma açık yerlerde alkol satış yasağı, müzik yayını yasağı saatleri, iş yerlerinin kapanış saatine uyma ve aranan şahısların yakalanması konularına uygulama yapıldı. Ekiplerin toplam 303 ve 34 araç sorgulaması yaptığı, herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı bildirildi. - ESKİŞEHİR