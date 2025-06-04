Eskişehir'de Asayiş Olaylarında Yüzde 1,3'lük Azalış

'Mayıs Ayı Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, asayiş olaylarında önceki yılla kıyaslandığında 5 aylık dönem içerisinde yüzde 1,3'lük azalış gerçekleştiğini açıkladı.

Toplantı, Eskişehir Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir'in de yer aldığı toplantıda açıklamalarda bulunan Vali Aksoy, güvenlik birimlerinin çalışmalarıyla ilgili bilgileri vatandaşlarla paylaştı. Vali Aksoy, asayiş olaylarında önceki yılla kıyaslandığında 5 aylık dönem içerisinde yüzde 1,3'lük bir azalış söz konusu olduğunu söyledi.

"Bir önceki yıl 5 bin 586 olay, 2025 yılında 5 bin 513 olay meydana gelmiştir"

Toplantıda açıklamalarda bulunan Vali Aksoy, "Terörle ilişkili olarak Mayıs ayı içerisinde toplam 12 olay, 20 gözaltına alma işlemi gerçekleşmiş; 1 kişi tutuklanmış, 1 kişi de adli kontrolle serbest bırakılmıştır. Asayiş olaylarına baktığımızda, önceki yılla kıyasladığımızda 5 aylık dönem içerisinde yüzde 1,3'lük bir azalış söz konusudur. Kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta tablo karşımızda durmaktadır. Bir önceki yıl 5 bin 586 olay meydana gelmişken, 2025 yılında 5 bin 513 olay meydana gelmiştir. Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suça baktığımızda, bir önceki yıla kıyasladığımızda ilk 5 aylık dönemde yüzde 1'lik, yaklaşık olarak 0,9'luk bir azalış söz konusudur. Bir önceki yıl 2 bin 925 olay meydana gelmişken, 2025 yılında 2 bin 953 olay meydana gelmiştir. Topluma karşı işlenen suçlara baktığımızda toplam olay sayısı 334, toplam olay sayısı 315'tir. Millete ve devlete karşı işlenen suçlara baktığımızda toplam olay sayısı 28, bir önceki yılla aynı sayıya denk gelmiştir. Takibi gereken suçlara baktığımızda bir önceki yıl bin 170'ken, toplam olay sayısı bin 124'e gerilemiştir; yüzde 3,9'luk bir azalış söz konusudur" dedi.

"Trafikten men edilen araç sayısında yüzde 58,3'lük bir artışımız söz konusudur"

Vatandaşların trafik kurallarına uymasının kazaların azaltılması konusunda önemli olduğunu vurgulayan Vali Aksoy, "2024 ve 2025 yıllarını kıyasladığımızda geçtiğimiz yıl 1, yine bu dönemde de 1 kazamız ölümlü olarak sonuçlanmıştır maalesef. Denetlenen araç sayısına baktığımızda yüzde 24,5'lik bir artış, işlem yapılan toplam araç sayısında 8,4'lük, trafikten men edilen araç sayısında yüzde 58,3, kaza sayılarında da maalesef bir önceki yıla göre yüzde 30,6'lık bir artışımız söz konusudur. Denetim yapılan ticari taksilere baktığımızda işlem yapılan ticari taksi sayısı 2025 yılında 346'dır. Denetim yapılan okul servisi 876, işlem yapılan okul servisi sayısı da 30 olarak devam etmiştir" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR