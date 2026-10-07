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Eskişehir'de arkadaşını bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi

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Eskişehir'de arkadaşını bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi
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Eskişehir Tepebaşı'nda birlikte alkol alırken çıkan kavgada arkadaşını bıçakla yaralayan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hastaneye kaldırılan arkadaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eskişehir'de birlikte alkol alırken çıkan kavgada arkadaşını bıçaklayarak öldüren şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Porsuk Bulvarı Sahil Yolu Sokak'ta meydana gelen olayda, S.S. ile M.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmış, kısa sürede kavgaya dönüşen olayda M.D. arkadaşı S.S.'yi bıçakla yaralayarak kaçmıştı. Hastaneye kaldırılan S.S., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan şüpheli M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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