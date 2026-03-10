Haberler

Aranması bulunan 150 şahıs yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri, son bir hafta içerisinde 299 uygulama noktasında yaptıkları çalışmalarla çeşitli suçlardan aranan 150 şahsı yakaladı. Ekipler, il genelinde 1,590 görevli ile kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde, aranması bulunan 150 şahsın yakalandığı açıklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, 2-9 Mart 2026 tarihleri arasında il genelindeki 299 uygulama noktasında 1 bin 590 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 100 şahıs, 5 yıla kadar aranan 36 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 10 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 4 şahıs olmak üzere toplam 150 şahsın yakalandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Edis ve Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Edis ve Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşta 11. gün! ABD gözünü Hürmüz Boğazı'na dikti, İran'dan '1 ton altı füze atılmayacak' resti geldi

ABD yeni hedefini açıkladı, İran'dan kan donduran rest geldi
Bölge ateş çemberi altındayken Paşinyan'ın yaptığına bakın

Bölge ateş çemberi altındayken onun yaptığına bakın
Ülkeyi karıştıran görüntü! Herkes aynı yorumu yapıyor

İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Katibe adliye odasında aşk şantajı! Birlikte oldukları anları gizlice kaydedip...

Katibe adliyede aşk şantajı! Birlikte oldukları anları kaydedip...
Savaşta 11. gün! ABD gözünü Hürmüz Boğazı'na dikti, İran'dan '1 ton altı füze atılmayacak' resti geldi

ABD yeni hedefini açıkladı, İran'dan kan donduran rest geldi
Galatasaray bu akşam para basacak! Yok böyle gelir

Galatasaray bu akşam para basacak! Yok böyle gelir
İsrail'den suikast tehdidi! Öldürecekleri yeni ismi açıkladılar

Öldürecekleri yeni ismi açıkladılar