Aranması bulunan 150 şahıs yakalandı
Eskişehir'de polis ve jandarma ekipleri, son bir hafta içerisinde 299 uygulama noktasında yaptıkları çalışmalarla çeşitli suçlardan aranan 150 şahsı yakaladı. Ekipler, il genelinde 1,590 görevli ile kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, 2-9 Mart 2026 tarihleri arasında il genelindeki 299 uygulama noktasında 1 bin 590 görevli personel ile çalışma yapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 100 şahıs, 5 yıla kadar aranan 36 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 10 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 4 şahıs olmak üzere toplam 150 şahsın yakalandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR