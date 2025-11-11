Eskişehir'de Aranan 137 Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin son 1 hafta içerisindeki çalışmaları sonucunda, aranması bulunan 137 şahsın yakalandığı açıklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 3-10 Kasım 2025 tarihleri arasında il genelindeki 162 uygulama noktasında bin 602 görevli personelin katılımıyla çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 83 şahıs, 5 yıla kadar aranan 44 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 9 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 1 şahıs olmak üzere toplam 137 şahsın yakalandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR