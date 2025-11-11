Eskişehir'de Aranan 137 Şahıs Yakalandı
Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirildiği uygulamalarda, son bir hafta içerisinde çeşitli suçlardan aranan 137 kişi yakalandı. Çalışmalar kapsamında il genelinde 162 noktada uygulama yapıldı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslarla ilgili çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 3-10 Kasım 2025 tarihleri arasında il genelindeki 162 uygulama noktasında bin 602 görevli personelin katılımıyla çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 83 şahıs, 5 yıla kadar aranan 44 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 9 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 1 şahıs olmak üzere toplam 137 şahsın yakalandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR
