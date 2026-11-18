Eskişehir'de park halindeki hafif ticari aracın aynasını kıran, direksiyonu zorlayan ve plakasını sökerek olay yerinden uzaklaşan 3 şüphelilerden 1'i polis ekiplerince yakalandı.

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi Mercan Dağı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde park halinde bulunan bir ticari aracın yanına 1'i çocuk, 1'i kadın 3 şahıs geldi. Erkek şahıs aracın sol aynayı kırdıktan sonra arka kapıdan girerek ön kapıyı açtı. Yanındaki erkek çocukla birlikte aracı iterek bulunduğu yerden uzaklaştırmaya çalışan şüpheliler, araç çalışmadığı ve direksiyon kilitli olduğu için istedikleri hareketi gerçekleştiremedi. Kilitli direksiyonu kırmak için çocukla birlikte büyük çaba harcayan ancak başarılı olamayan şahısların bu anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Direksiyonu kıramayacağını anlayan şüpheli, aracın arkasında bulunan plakayı sökerek içeri attı.

Neden olduğu anlaşılmayan olayın ardından çocuk, kadın ve erkek şahıslardan oluşan grup bölgeden uzaklaştı. Çalışma başlatan polis ekipleri, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 28 yaşındaki Ş.M. isimli kadını yakalayarak işlemler için karakola götürdü. Diğer şahıslar aranırken, bahse konu araç çekici yardımıyla otoparka çekildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı