Eskişehir'de Apartman Yangını: 2 Kedi Dumandan Etkilenerek Kurtarıldı

Eskişehir'de bir apartman dairesinin salonunda çıkan yangında bina tahliye edilirken, 2 kedi dumandan etkiledi. Bina sakinlerinin suçladığı yangının çıktığı dairede yaşayan 2 genç, yapılan kasıt iddialarını reddetti.

Yangın, Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi Kumlubel Sokak üzerindeki 4 katlı bir apartmanın zemin katındaki dairede çıktı. Edinilen bilgilere dairenin salonunda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında yoğun duman tüm binayı sardı. Dumandan etkilenen bina sakinleri apartmanı boşalttı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerin zamanında müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında yaralanan olmazken, biri alevlerin yükseldiği dairede, diğeri komşu bir dairede yaşayan apartman sakinine ait 2 kedi dumandan etkilendi. Özellikle yangının çıktığı dairede bulunan kedinin oldukça korktuğu görüldü.

Yangının çıktığı dairedeki 2 arkadaş, kedilerini kucağına alarak işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Komşuları, yangının çıktığı dairede iki arkadaşın birlikte yaşadığını, gece kavga ettiklerini belirterek kasıt iddiasında bulundular. Yangın çıkan dairedeki bir şahsın olay yerinde polisle tartıştığı, iddiaları reddettiği görüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmanın devam ettiği öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR