Eskişehir'de Apartman Kilerinde Yangın: Maddi Hasar Büyük

Eskişehir'de 3 katlı apartmanın kilerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, büyük çapta maddi hasar oluştu.

Olay, saat 19.20 sıralarında Çamlıca Mahallesi Sürücüler Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartman kilerinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yükselen alevleri ve dumanları fark eden vatandaşlar 112 Acil Servis'e haber verdi.

Yangın söndürüldü ama kiler küle döndü

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince ilk olarak, tedbir amacıyla apartman sakinleri tahliye edildi. Apartman sakinlerinin komşuları da sokağa dökülerek yangını film gibi seyretti. Ekiplerin müdahelesiyle yangın daha da büyümeden kontrol altına alınırken, soğutma çalışması yapıldı.

Çok sayıda eşyanın bulunduğu kiler ise adeta küle döndü. Bazı vatandaşların kilerden bulunan sağlam eşyalarını çıkarmaya çalıştığı görüldü.

Herkes panik halindeyken o görüntülü arama yaptı

Öte yandan, herkes panik halindeyken görüntülü arama yaptığı kişiye yangını canlı olarak gösteren bir vatandaş ise dikkat çekti.

Maddi hasarla atlatılan yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR