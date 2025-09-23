Haberler

Eskişehir'de Apartman Kilerinde Yangın: Maddi Hasar Büyük

Eskişehir'de Apartman Kilerinde Yangın: Maddi Hasar Büyük
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de bir apartmanın kilerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Eskişehir'de 3 katlı apartmanın kilerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, büyük çapta maddi hasar oluştu.

Olay, saat 19.20 sıralarında Çamlıca Mahallesi Sürücüler Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartman kilerinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Yükselen alevleri ve dumanları fark eden vatandaşlar 112 Acil Servis'e haber verdi.

Yangın söndürüldü ama kiler küle döndü

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince ilk olarak, tedbir amacıyla apartman sakinleri tahliye edildi. Apartman sakinlerinin komşuları da sokağa dökülerek yangını film gibi seyretti. Ekiplerin müdahelesiyle yangın daha da büyümeden kontrol altına alınırken, soğutma çalışması yapıldı.

Çok sayıda eşyanın bulunduğu kiler ise adeta küle döndü. Bazı vatandaşların kilerden bulunan sağlam eşyalarını çıkarmaya çalıştığı görüldü.

Herkes panik halindeyken o görüntülü arama yaptı

Öte yandan, herkes panik halindeyken görüntülü arama yaptığı kişiye yangını canlı olarak gösteren bir vatandaş ise dikkat çekti.

Maddi hasarla atlatılan yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi! İsrail'e sert tepki

BM kürsüsünde bir kez daha hiçbir liderin yapamadığını yaptı
Trump yine şaşırtmadı! Kürsüsünde konuştuğu BM'ye demediğini bırakmadı

Kürsüsünde konuştuğu BM'ye demediğini bırakmadı
Koca salonda Trump'ın sözlerini onaylayan tek isim: Önce başını salladı, sonra alkışladı

Koca salonda Trump'ın sözlerini onaylayan tek isim
Asgari ücretli, memur, emekli! İşte 2026 için ön görülen zamlı maaşlar

Asgari ücretli, memur, emekli! İşte 2026 için ön görülen zamlı maaşlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara Büyükşehir Belediyesi operasyonu sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

Belediye operasyonu sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.