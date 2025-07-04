Eskişehir'de Apartman Girişinde Bebek İhbarı Asılsız Çıktı

Eskişehir'de, "Apartman girişinde on günlük bebek buldum" ihbarı polis ekiplerine harekete geçirdi. Olay yerine gelen ve araştırma yapan ekipler bebeğe rastlamazken ihbarı yapan kişinin alzheimer hastası olduğu anladı.

Olay, Emek Mahallesi Ceylanlar Sokak üzerinde bulunan 1 numaralı apartmanda meydana geldi. Eşi henüz yeni vefat eden ve tek başına yaşayan haberlerde G.Ö. isimli yaşlı adam polise, apartmanın girişinde 10 günlük bir bebek bulduğunu ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri apartman girişinde araştırmaya başladı. Bahse konu bebeğe rastlamayan polis ekipleri ihbarda bulunan yaşlı adamla görüştü. Çelişki ifadeler veren adamın alzheimer hastası olduğu anlaşıldı. Apartmanda araştırma yapan ekipler olayın asılsız olduğunu anladı. - ESKİŞEHİR